Vrouw (27) staat terecht voor fietsdiefstallen in eigen wijk Alexander Haezebrouck

13 januari 2020

20u35 0 Ingelmunster Een 27-jarige vrouw uit Ingelmunster riskeert een effectieve gevangenisstraf van 10 maanden voor het plegen van verschillende fietsdiefstallen in haar eigen wijk. Zo ging ze er op 19 september vorig jaar met drie fietsen vandoor uit een garagecomplex.

“Toen ik thuis kwam van het werk, merkte ik dat er drie fietsen waren gestolen uit mijn garage”, vertelde een slachtoffer aan de rechter. “De poetsvrouw van de overburen had een vrouw gezien met een fiets aan de hand die ze niet kende. Aan de beschrijving die ze gaf, vermoedde ik dat het ging om een vrouw die niet zo lang geleden in de wijk was komen wonen. Toen ik ging kijken naar de woning, zag ik één van mijn fietsen staan achter het glas.” De man verwittigde de politie die niet veel later arriveerde. Toen ze binnen wilden komen, vroeg de vrouw om even van kledij te mogen veranderen. In die tussentijd verplaatste ze enkele fietsen. “Omdat de agenten dat vermoedden, gingen ze kijken in het steegje achter de woning. Daar bleken inderdaad net twee fietsen geplaatst te zijn”, zei het openbaar ministerie. Beklaagde Patricia S. kwam niet opdagen in de rechtbank. De rechter velt een vonnis op 27 januari.