Vrijwilligers gezocht voor Jerusalema Challenge in Meulebeke en Ingelmunster Valentijn Dumoulein

02 september 2020

10u57 0 Ingelmunster De Jerusalema Challenge is een wereldwijde hit en ook in onze regio willen mensen het populaire dansje samen opvoeren. Komend weekend is dat het geval in Ingelmunster en Meulebeke en de organisatoren zoeken nog vrijwilligers om te komen mee dansen.

De Jerusalema Challenge doe je door het populaire Zuid-Afrikaanse dansje aan de hand van enkele eenvoudige passen in groep mee te doen en te filmen. Zaterdagavond 5 september willen ze alvast zoveel mogelijk mensen mobiliseren aan Bristol Karaoke in Ingelmunster. “We hebben een vergunning van de gemeente om de straat ’s avonds even af te sluiten”, zegt Marleen D’hondt van Bristol Karaoke in de Bruggestraat 122. We verzamelen rond 21 uur en de Challenge zelf vindt tussen 22 en 23 uur plaats. Wie mee wil doen, kan dat melden op 0491/15.11.45. We hebben nu al bevestiging van zestig dansers.”

In Meulebeke doen ze de Jerusalema Challenge op zondag 6 september aan rusthuis De Zonnewende in de Karel van Manderstraat 68. “We verzamelen om 15 uur”, zegt coördinator Eve Sabbe. “We doen het dansje aan het Wester- en Oosterhuis. We zoeken ook nog twee speakers. Inschrijven kan door te sms’en naar 0472/34.69.26.”

Wie deelneemt, moet de anderhalve meter afstand respecteren en een mondmasker dragen.