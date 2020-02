Voorwaardelijke celstraf voor ‘vieze kok’ die schunnige berichten stuurde Alexander Haezebrouck

26 februari 2020

18u14 0 Ingelmunster Een 27-jarige kok uit Ingelmunster is veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden met uitstel omdat hij negen maanden lang diensters van het restaurant in Wevelgem waar hij werkte, lastig viel met schunnige berichtjes en zelfs foto’s van zijn geslachtsdeel.

Op 23 november 2018 kwamen de praktijken van kok Kevin H. als bij toeval aan het licht. Twee diensters vertelden tegen elkaar dat ze vonden dat H. een vies ventje was, en dat niet alleen in zijn keuken. Toen ze van elkaar hoorden dat ze beiden het slachtoffer waren van zijn schunnige berichtjes en perverse foto’s, lieten ze hun aanvankelijke schaamte en schroom vallen en dienden klacht in.

Het onderzoek toonde aan dat in totaal maar liefst zeven meisjes het slachtoffer werden van de praktijken van H. “Hij liet bijvoorbeeld ostentatief zijn gsm met een foto van zijn geslachtsdeel open en bloot liggen, nam achter meisjes die voorover bogen een compromitterende houding aan… De meisjes hadden schrik om met de kok alleen in dezelfde ruimte te zijn. Verwerpelijk. Hij terroriseerde ze seksueel en genoot er nog van ook.”

Kevin H. gaf toe verkeerd te zijn geweest. “Op het moment zelf besefte ik het niet, ik vond wat rust in mijn hoofd toen ik die schunnige berichtjes verstuurde. Na begeleiding door een seksuoloog verdwenen de seksuele fantasieën in mijn hoofd.”

Hij is ondertussen in een andere horecazaak aan de slag. De jongeman moet wel probatievoorwaarden naleven die hem moeten helpen bij zijn seksuele problematiek. Aan de slachtoffers moet hij in totaal zo’n 1.000 euro schadevergoeding betalen.