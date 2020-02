Voetgangerstunnel onder spoorweg geopend Valentijn Dumoulein

10 februari 2020

11u06 0 Ingelmunster De werken aan de stationsomgeving van Ingelmunster naderen hun eindpunt. Vanaf vandaag is het mogelijk de voetgangerstunnel onder de spoorweg te gebruiken. Zo kan je op een veilige manier de sporen oversteken.

Eens de nieuwe Dorpsbrug open is, kunnen ook fietsers de tunnel gebruiken. Voorlopig kunnen rolstoelgebruikers de tunnel nog niet gebruiken omdat de voorziene hellingen nog niet afgewerkt zijn. Door de herlokalisering van de Dorpsbrug is de overweg van de Kleine Izegemstraat definitief afgesloten. Het afschaffen van die overweg zorgt er voor dat de perrons een lengte van 250 meter krijgen, waardoor treinen verder het station kunnen binnen rijden en de overweg aan de Izegemstraat sneller terug kan openen. De voetgangerstunnel is een nieuw alternatief voor de reeds gesloten overweg in de Kleine Izegemstraat.