Vleermuizen spotten op Nacht van de Mandelhoek

19 augustus 2019

Bron: VDI 0 Ingelmunster Nu zaterdag 24 augustus is er op verschillende locaties de Nacht van de Duisternis. Ook Natuurpunt De Buizerd doet mee en dat onder de noemer Nacht van de Mandelhoek.

Die avond kan je aan het Schuttershuisje in de Waterstraat 6 alles te weten komen over vleermuizen. Natuurpunt werkt daarvoor samen met de vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt en ’t West-Vlaamse Hart. Om 20 uur is er een inleiding en film over vleermuizen door Erik Naeyaert. Een uurtje later ga je samen met de gids en met hulp van detectoren op zoek naar vleermuizen. Dit duurt ongeveer anderhalf uur.

“Naast vleermuizen zijn er nog tal van insecten en dieren ’s nachts actief”, zegt voorzitter Hendrik Debeuf. “In het bosje naast het Schuttershuisje zetten we een aantal vallen en lifetraps voor nachtvlinders en muizen op. Er zal ook tijd zijn voor een drankje en op na te praten. Het is aangeraden aangepaste kledij, stevig schoeisel en een zaklamp mee te nemen.”

Meer via info@debuizerd.be.