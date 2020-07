Vlaamse Waterweg doet laatste proeven voor opening nieuwe dorpsbrug: 24 vrachtwagens testen stabiliteit Valentijn Dumoulein

06 juli 2020

12u58 0 Ingelmunster Het zijn belangrijke dagen voor de nieuwe dorpsbrug in Ingelmunster. Maandag en dinsdag vinden er testen plaats om de stabiliteit van het nieuwe bouwwerk na te gaan en dat levert imposante beelden op.

Wie deze dagen de nieuwe dorpsbrug passeert, zal er heel wat bedrijvigheid opmerken. De Vlaamse Waterweg voert er nog de laatste proeven uit voor de brug voor het grote publiek mag openen. Vierentwintig vrachtwagens reden maandag de hele dag op en aan om de stabiliteit van het bouwwerk te testen. “Die vrachtwagens zijn volgeladen en verdelen telkens hun gewicht over de brug”, zegt Dries Depreeuw van de Vlaamse Waterweg. “Het gaat om 24 vrachtwagens van 25 ton. Op die manier willen we aan de maximale verkeersbelasting van 600 ton geraken. Dat gebeurt in zeven verschillende opstellingen. Maandag hebben we er vier getest, dinsdag volgen er nog eens vier met tien vrachtwagens. De proeven startten om 6 uur ’s morgens en duren tot’ s avonds. Het gaat om een routinecontrole en normaal gezien kan en mag er niets verkeerd lopen, maar daarvoor dienen deze testen.”

Na een positieve evaluatie gaat de brug weer open voor het doorgaand verkeer.” Het is nu wachten op de afloop van de testen dinsdagavond voor de gemeente en Vlaamse Waterweg een datum communiceren over de opening van de nieuwe brug.