Vlaamse subsidies voor scholen De Wegwijzer en De Wingerd Valentijn Dumoulein

26 december 2019

10u11 2 Ingelmunster Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft een eindejaarspresentje voor vrije basisschool Prizma De Wegwijzer en gemeentelijke basisschool De Wingerd. Hij investeert 74.92,69 euro voor onder andere riolerings- en glaswerken.

Het geld voor De Wegwijzer dient voor de vestiging Sint-Jozef in de Oostrozebekesetraat en wordt gebruikt voor de scheiding van het rioleringsstelsel en aan het sanitair. Bij De Wingerd gaat het om de vrvanging van glaswerk naar thermisch onderbroken schrijnwerk met hoogredenementsglas. “Deze investeringen zijn heel welkom”, zegt N-VA Ingelmunster. “Dit is goed nieuws voor alle leerlingen en leerkrachten van beide scholen. De scholen doen fantastisch werk, maar kunnen deze stevige financiële impulsen zeer goed gebruiken. Goed nieuws voor de hele gemeente.” In totaal voorziet minister Weyts deze legislatuur een half miljard voor schoolgebouwen.