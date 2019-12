Vlaams geld voor ‘slimme’ busdienst en fiets- en wandelcoaches naar school Valentijn Dumoulein

12 december 2019

18u56 0 Ingelmunster Het gemeentebstuur krijgt via het City of Things-project van de Vlaamse overheid 126.360 euro voor het project ‘veilige en slimme schoolomgeving’. Met het geld wil het bestuur enerzijds slimme fiets- en wandelpools organiseren en anderzijds een slimme busdienst opzetten.

Met City of Things voorziet de Vlaamse overheid geld voor gemeentes die innovatieve projecten opzetten. Ingelmunster diende een project in en werd samen met acht andere geselecteerd. Een deel van het geld gaat naar slimme fiets- en wandelpools op basis van een interactieve toepassing. “Zo kunnen ploegen van fiets- en wandelcoaches ingepland worden om schoolkinderen van en naar school te begeleiden”, zegt onderwijsschepen Martine Verhamme. “Deze ploegen kunnen bestaan uit het huidige netwerk van gemachtigde opzichters en geïnteresseerde (groot)ouders. Via een digitaal platform bekijken geïnteresseerde ouders welke fiets- en wandelpools beschikbaar zijn voor hun kinderen.”

Slimme busdienst

Daarnaast wil het bestuur werk maken van een slimme busdienst voor het vervoer van schoolkinderen naar alle Ingelmunsterse scholen. “Met de fiets of te voet naar school gaan blijft de prioriteit, maar er moet ook een alternatief beschikbaar zijn voor kleine of minder mobiele kinderen. Bij slecht weer kan een busdienst ook een interessant alternatief zijn”, gaat de schepen verder. “Vaste gebruikers kunnen inschrijven via een app op hun gsm bijvoorbeeld, maar er is ook ruimte voor last minute beslissers die willen meerijden. We zijn tevreden dat de minister wil meegaan in ons idee over moderne mobiliteit. Dankzij de subsidie kunnen we nu echt van start gaan met ons project”, besluit Verhamme.