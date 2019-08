Vijftig extra tickets voor concert Dog Eat Dog op Kontrabasfeesten Valentijn Dumoulein

23 augustus 2019

15u49

Jeugdhuis Kontrabas is er voor zijn jaarlijkse feesten in geslaagd om de Amerikaanse punkband Dog Eat Dog naar Ingelmunster te laten komen. De ticketverkoop verloopt in sneltreinvaar, maar er is goed nieuws: vanaf maandag zijn er nog eens vijftig extra tickets te koop.

Op vrijdag 19 juli kon iedereen die een kaartje wou bemachtigen terecht in het jeugdhuis. “Dat hebben we vooral gedaan voor de mensen van Ingelmunster zelf.” zegt voorzitter Thomas Desmet, “Als jeugdhuis vinden we het belangrijk om die een eerste kans te geven.” Veel volk was er niet, maar toch gingen er toen al tegen de 400 tickets over de toog. De maandag daarop ging de online ticketverkoop van start en in minder dan drie weken werden er nog eens ruim 200 tickets verkocht.

Nu al kan het jeugdhuis rekenen op 650 toeschouwers, inclusief sponsors en organisatie en nog steeds krijgen ze de vraag of er tickets te koop zijn. De organisatie legt de limiet zelf op 700 toeschouwers en dus zijn er vanaf maandag 26 augustus om 20 uur vijftig extra tickets te koop. Dat kan via https://kontrabasfeesten19.eventbrite.be. Tickets voor vrijdag kosten 13 euro in vvk.

Het concert vindt op vrijdag 27 september plaats. Op zaterdag is er vooral elektronische muziek met oa. Dobrow, DJ Merlo en Mexim. Headliner is DJ Amber Broos. Zondag staat in het teken van ska, reggae en balkan eats met oa. Antwerp Gipsy Ska Orchestra.