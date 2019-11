Vijfde Studio Kontrabas belooft spektakel: van 3D-vlam en radio op locatie tot voetbalveiling Valentijn Dumoulein

22 november 2019

16u38 0 Ingelmunster Radiomarathon Studio Kontrabas palmt binnen een maand opnieuw het Marktplein in. De formule blijft hetzelfde – vier presentatoren draaien 72 uur plaatjes voor enkele goede doelen – maar er zijn dit keer heel wat nieuwe acties in de marge.

Zo organiseert Natuurpunt De Buizerd een ochtendwandeling en in de Sint-Amandskerk kun je op donderdagavond terecht voor een biertasting van de Vrienden van de Schone Col. Op vrijdagavond laten de Young Smugglers je whisky proeven en er komt een nieuwe editie van de City Run.

Karaoke en Seniors for Life

“Verder tekent Hein Denturck opnieuw portretten, geeft iemand bijles wiskunde en er komt een derde strip van de populaire Superbig”, zegt presentator Kevin Samyn. “Nieuw is dat je bij chiro Mandelburcht op 29 november Karaoke for Life kunt zingen en met Seniors for Life is er op 17 december een wervelende show in het ontmoetingscentrum met liedjes uit de hele wereld.” Er zijn ook enkele veilingen. Voetbalclub OMS Ingelmunster veilt voor de match tegen Anzegem van 11 januari bijvoorbeeld zijn skybox van vijftien personen.

Van rock tot gospel

“Er staan ook optredens gepland”, weet presentator Kevin Samyn. “Elke dag is er tussen 8 en 10 uur een ochtendsessie met een artiest in de studio. Daarnaast zijn er nog concerten op het hoofdpodium, met onder andere The Black Gasolines, Shorty Jetson, Datswingdt, Papilloon, Valkyre en Faithers and More. In de kerk is er zaterdagavond een uniek concert van het Flanders Gospel Choir.” In het Studio Kontrabas-dorp komt een bar met vier foodtrucks met hamburgers, pasta’s en pizza’s. Wie ter plaatse graag een glaasje drinkt, kan naar huis gebracht worden via Taxi for Life.

Radio bij mensen thuis

Nieuw dit jaar is dat er ook radio gemaakt wordt bij mensen thuis. Op vrijdag 20 december kun je Studio Kontrabas bij jou in huis halen. Van 8 tot 10 uur brengen de presentatoren ook een artiest mee die zal optreden. Op zaterdagnacht wordt Studio Kontrabas van 3 tot 8 uur even Studio Bockor, waarbij ze radio maken vanuit café Gravenhof. Wie de ploeg graag thuis ontvangt, kan ook daar op bieden.

Kunstproject met grote vlam

Onder leiding van Hein Denturck lanceert Studio Kontrabas dit jaar een kunstproject. Op het Marktplein zal een driedimensionale versie van De Warmste Week-vlam staan. “Samen met Ingelmunster is het de bedoeling die vlam zo groot mogelijk te maken”, zegt Kevin. “Het kunstwerk zal na de radiomarathon ook een permanente plaats krijgen op het plein. Voor vijf euro kun je vooraf of tijdens de vierdaagse een hartje kopen waar dan een naam naar keuze (maximum tien karakters) in geslagen zal worden en aan de vlam zal worden bevestigd.”

Meer info op www.studiokontrabas.be.