VIDEO. Verboden brugspringers gefilmd aan Lysbrug. Politie gaat extra controleren Valentijn Dumoulein

05 juli 2019

16u32

Bron: Valentijn Dumoulein 2 Ingelmunster Op Facebook circuleert een filmpje van jongeren die in Ingelmunster van op de Lysbrug een duik nemen in het kanaal Roeselare-Leie. Met dit mooi weer ongetwijfeld verfrissend, “maar het is gevaarlijk én verboden”, waarschuwt de gemeente.

Het filmpje dook op in de Facebookgroep ‘Je bent van Ingelmunster als…’, waar er meteen heel wat verontwaardigde reacties opdoken. “Terecht, want dit is levensgevaarlijk”, waarschuwt schepen Martine Verhamme. “Het water is op die plaats amper drie meter diep en op de bodem kan het vol met scherpe voorwerpen liggen. Bovendien is er ook veel trafiek van passerende boten. Het is dan ook over de hele lengte van het kanaal verboden te zwemmen.”

Een GAS-boete uitdelen kan niet omdat zoiets niet in het politiereglement staat opgenomen. “Maar we hebben de wijkpolitie wel gevraagd een oogje in het zeil te houden en daar frequent te controleren”, zegt de schepen. “Dit mag dan spontaan vertier lijken, maar het risico op verwondingen of erger is gewoon te groot.”

Het filmpje is te bekijken via deze link.