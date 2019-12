VIDEO. 80 deelnemers te weinig voor nieuw wereldrecord handenstand met steun Charlotte Degezelle

07 december 2019

21u23 3 Ingelmunster Turnclub De Salto’s is er met hun Handenstand for Life zaterdagavond niet in geslaagd om een nieuw wereldrecord te vestigen. Ze hadden minstens 400 mensen nodig die tegelijkertijd 15 seconden een handenstand met steun uitvoerden, maar raakten slechts aan 320 deelnemers. “We zijn wat ontgoocheld, maar wellicht doen we in de toekomst een nieuwe poging”, aldus initiatiefneemsters Nele Delbeke en Flore Pollie.

Het was aanschuiven geblazen zaterdagavond om binnen te raken in de Ingelmunsterse sporthal. Turnclub De Salto’s had massaal mensen opgetrommeld om hen te helpen bij het verbreken van het officiële wereldrecord handenstand met zoveel mogelijk personen tegelijk. Dat record werd in 2006 gevestigd in Wevelgem waar toen 399 deelnemer werden geteld. Het zag er dan aanvankelijk ook goed uit.

Alle deelnemers werden één voor één ingeschreven en geregistreerd. Maar nog voor de eigenlijke recordpoging startte, was al duidelijk dat de kaap van 400 deelnemers niet bereikt zou worden. De Salto’s klokten af op 320 ingeschreven deelnemers. Toch lieten ze zich dit niet aan hun hart komen en werden drie pogingen, tegen de muren en speciaal geïnstalleerde herashekkens, ondernomen om met z’n allen 15 seconden lang de wereld even ondersteboven te bekijken. De sfeer zat er goed in, maar helaas… missie niet geslaagd. “Jammer. We waren zo goed voorbereid, maakten enorm veel reclame en hebben ook alles volgens het boekje van Guinness World Records gedaan. Bovendien hebben er zoveel mensen de voorbije maanden geoefend om die handenstand 15 seconden te kunnen volhouden”, reageren Nele Delbeke en Flore Pollie ontgoocheld. “We zijn iedereen die zich heeft ingezet heel dankbaar en zijn toch blij dat we al minstens 640 euro (320 keer 2 euro, zijnde het inschrijvingsgeld nvdr.) kunnen schenken aan het goede doel. Hopelijk blijven de deelnemers nu nog wat plakken zodat we straks nog meer kunnen schenken aan Studio Kontrabas. Sowieso was dit initiatief positief voor de club. We denken zeker na over een nieuwe poging. Niet volgend jaar want dan zitten we met ons gymgala, maar misschien wel in 2021.”

Opmerkelijkste deelneemster aan de recordpoging was Leen Geldhof. Met haar 67 lentes was ze de oudste die zich aan 15 seconden handenstand waagde en er bovendien in slaagde. “Ik ben 20 jaar lid geweest van De Salto’s en zodra ik van de recordpoging hoorde, wist ik gewoon dat ik van de partij moest zijn”, zegt ze. “Het was waarschijnlijk 15 jaar geleden dat ik nog eens op m’n handen gestaan heb, maar toen ik thuis eens oefende lukte het meteen. Op je handen staan is als zwemmen, je springt in het water en bent vertrokken. Die 15 seconden lukten vlot, ik had zelfs nog wat overschot. Maar het is het opspringen dat het moeilijkst is. Ik vind het bijzonder jammer dat de recordpoging niet gelukt is, maar chapeau aan de turnclub voor hun inzet en de organisatie.”