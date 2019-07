Verkeershinder door werken in School- en Meulebekestraat Valentijn Dumoulein

02 juli 2019

13u35

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Ingelmunster In juli is er in de Schoolstraat hinder door werken. In de Meulebekestraat geldt dan weer alternerend verkeer.

Aquafin en Fluvius leggen een gescheiden rioleringsstelsel aan in de omgeving van de Meusbroekbeek. Daarvoor zijn sinds 1 juli voorbereidende werken in de Schoolstraat bezig. In de eerste fase zal de weg onderbroken zijn aan de fiets- en wandelverbinding met het Acaciaplein. Daarna is dat het geval aan het kruispunt met de garageweg. Er is een omleiding voorzien. Bewoners kunnen wel de Schoolstraat inrijden om hun woning te bereiken. Het garagestraatje is te bereiken via de Bollewerpstraat, waar het eenrichtingsverkeer wordt opgeheven. De werken duren normaal tot en met 19 juli. Tijdens deze werken volgt lijnbus 52 richting Kortrijk een andere route en stopt die niet in de Schoolstraat. Ook de Marktbus houdt er niet halt. Op- en afstappen kan aan de haltes Sportcentrum, Markt en Sint-Joris.

In de Meulebekestraat, aan industriezone Deefakker zijn er wegen- en rioleringswerken. Doorgaand verkeer is mogelijk, maar er staan tijdelijke verkeerslichten. Deze werken duren tot en met 12 juli.