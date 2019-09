Verkeerschaos dreigt: vanaf half oktober twee van de drie Ingelmunsterse bruggen afgesloten Valentijn Dumoulein

19 september 2019

11u35 58 Ingelmunster De werken in de Oostrozebekestraat naderen hun einde en dat betekent dat meteen daarna de heraanleg van de vlakbij gelegen rotonde aan de Ringlaan start. Daardoor zal de Ringbrug vermoedelijk tot februari 2020 onbruikbaar zijn.

Normaal moest de nieuwe Dorpsbrug dit najaar afgewerkt zijn, maar die timing is verschoven naar het eerste kwartaal van 2020. Daardoor zullen twee van de drie Ingelmunsterse bruggen dit najaar onbruikbaar zijn. “Het zal even op de tanden bijten worden”, beseft schepen van Openbare Werken Jan Rosseel (N-VA). “De nieuwe Dorpsbrug ligt er nog niet en de Ringbrug is vanaf 14 oktober niet toegankelijk omdat die uitgeeft op de rotonde waar de werken zullen plaatsvinden. Het Agentschap Wegen & Verkeer wilde die werken op de rotonde meteen laten aansluiten op de huidige werken in de Oostrozebekestraat.”

Bypass aangelegd

Omrijden kan straks via de Emelgemsebrug in Izegem of via de Wantebrug in Ingelmunster. “Er zijn twee bypassen gegoten zodat wie vanuit de richting van de rotonde aan de Meulebekestraat komt zowel rechts naar het centrum als links naar de Oostrozebekestraat en de Wantebrug zal kunnen rijden”, legt de schepen uit. “De Oostrozebekestraat en Gentstraat zullen vanaf dan ook weer tweerichtingsverkeer toelaten. Fietsers vanuit Kortrijk of het centrum kunnen ook het Lysbruggetje nemen.”

De werken zullen tot februari 2020 duren, afhankelijk van of de aannemer rond de nieuwjaarsperiode beton of asfalt kan gieten.