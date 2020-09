Verdroogde populier begeeft onder hevige wind en beschadigt geparkeerde auto VHS

24 september 2020

18u34 0 Ingelmunster Langs de Zwanestraat in Ingelmunster is donderdagmiddag een verdroogde populier afgekraakt, helemaal onderaan de stam. Het gevaarte viel om en kwam gedeeltelijk op straat en een geparkeerde auto terecht. Er vielen geen gewonden.

De populier in kwestie staat naast een gelijkaardig exemplaar, dichtbij de straatkant, aan de ingang van een weide die naast en achter de woning van Lionel Vanlerberghe ligt. De boom was al een tijdje dood en wat hevige wind volstond om ‘m te doen sneuvelen. “We hadden niks gehoord maar plots begon onze hond luid te blaffen”, zegt Lionel Vanlerberghe. “Benieuwd of er iets aan de hand was, ging mijn vrouw buiten een kijkje nemen. Ze zag de omgevallen boom liggen, gedeeltelijk over de straat.”

Auto beschadigd

Een tak van de gesneuvelde boom veroorzaakte schade aan een koplamp en de motorkap van een geparkeerde Opel Tigra. Die behoort toe aan een vrouw die op dat moment nietsvermoedend in de kappersstoel zat bij Coiffure Leila, rechttegenover de plek waar de boom naar beneden kwam. De brandweer kwam ter plaatse om de boom in stukken te zagen zodat de straat kon vrijgemaakt worden. Lionel Vanlerberghe volgde de werkzaamheden op de voet. “Misschien is het maar beter dat ik nu ook de andere boom laat weghalen”, zegt de man. “Die staat nog wel recht maar de vraag is hoe lang dat nog zal duren.”