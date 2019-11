Variatie troef op Kunstendag voor Kinderen: van VR-brillen en 3D-pennen tot graffiti Valentijn Dumoulein

05 november 2019

16u13 3 Ingelmunster Verschillende cultuur- en kunstenorganisaties pakken op zondag 17 november uit met verschillende workshops op kindermaat. Tijdens die Kunstendag voor Kinderen willen ze hen op een toegankelijke en creatieve manier met verschillende artistieke takken laten kennismaken.

In Ingelmunster zijn de jeugdlokalen aan het sportcentrum tussen 14 en 16 uur het verzamelpunt. Je kunt er doorlopend workshops volgen rond kunstige kapsels, ballonplooien en kunstwerken maken. De kostprijs bedraagt drie euro. Om 16 uur is er nog een sessie graffiti spuiten. De sessies zijn voor kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar. Om 16 uur is er ook het theaterstuk ‘Echt?’ voor kinderen van het tweede kleuter tot en met het tweede leerjaar. Komen kijken kost twee euro. Inschrijven kan via het Vrijetijdsloket van de gemeente.

Digital Arts Day

In Meulebeke is er een Digital Arts Day. Kinderen gaan er aan de slag met 3D-pennen, VR-brillen en belevingsschermen. Ook virtueel schilderen staat op het programma. Je kan er van 14 tot 17 uur terecht. De doelgroep is kinderen van 8 tot 16 jaar. Locatie van dienst is de bottelarij van OC Vondel. Inschrijven op de gemeentelijke website.