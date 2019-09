Vandalen steken 16 banden van vrachtwagens Kringwinkel Midwest stuk LSI/VDI

11 september 2019

15u43

Bron: LSI/VDI 0 Ingelmunster Aan het logistiek en administratief centrum van Kringwinkel MidWest in Ingelmunster zijn dinsdagnacht 16 banden van 4 vrachtwagens stuk gestoken. Van de daders is voorlopig geen spoor.

Woensdagochtend merkte de eerste medewerker van het Kringwinkel MidWest het vandalisme op het terrein langs de Izegemsestraat in Ingelmunster op. “4 van onze 5 vrachtwagens konden daardoor niet ingezet worden”, aldus Els Planckaert van de directie ondersteunende diensten. “Die vrachtwagens worden gebruikt om spullen op te halen en onze winkels in Roeselare, Izegem, Tielt en Torhout te bevoorraden. Die werking – het hart van onze organisatie- kwam daardoor in het gedrang. Pas in de loop van de dag kon alle schade hersteld worden. Geannuleerde ophalingen worden opnieuw ingepland en vanaf donderdag zal de bevoorrading van de winkels opnieuw op volle toeren draaien.” De Kringwinkel MidWest zit wel verveeld met het vandalisme, goed voor enkele duizenden euro schade. Van de daders is voorlopig geen spoor. De politie van de zone Midow voert een onderzoek.