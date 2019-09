Vandalen knippen voetbalnet SV Ingelmunster stuk Valentijn Dumoulein

18 september 2019

14u42 0 Ingelmunster Vandalen hebben het doelnet van de bezoekende ploeg in het stadion van SV Ingelmunster kapot geknipt. De netten waren amper een week geleden vernieuwd.

“Onze terreinverzorger ontdekte het vandalisme toen hij het gras aan het afrijden was”, zegt sportschepen Jan Rosseel (De Brug). “We hebben er het raden naar wie hier achter zit. Ik zie er geen daad in van supporters van een concurrerende club. SV Ingelmunster is nog maar pas uit de startblokken geschoten. Het is wel zo dat dit in het verleden wel vaker gebeurde, nog in de periodes dat respectievelijk Mandel United en OMS Ingelmunster hier speelden. Het is dus een beetje van alle tijden, al betreur ik het ten zeerste.”

Vorig jaar trokken vandalen nog metalen vlaggenmasten met afbeeldingen van spelers stuk en spoten ze een brandblusser in het stadion leeg.Ook de hoekschopvlaggen zijn al herhaaldelijk kapot getrapt. “De reclameborden zijn nog maar vernieuwd. Samen met de voetbalnetten ging het om een investering van 7.500 euro”, gaat de schepen verder. “Het vandalisme aan het net is ’s nachts gebeurd, de dader kon dus ongemerkt te werk gaan. We krijgen nu de vraag om camerabewaking te installeren, maar dat moeten we binnen de politiezone Midow bespreken. Zoiets kan de gemeente niet alleen beslissen.”