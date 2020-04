Vanavond herkansing voor ‘Bluftinuwkot-quiz’ Valentijn Dumoulein

07 april 2020

10u11 0 Ingelmunster De ‘Bluftinuwkot-quiz’ die burgemeester Kurt Windels en schepen Trui Lambrecht vorige week dinsdag online organiseerden werd geplaagd door een technische storing en uiteindelijk stilgelegd. Vanavond 7 april wagen ze een nieuwe poging via de Facebookpagina van de burgemeester.

De spelregels blijven dezelfde. De quiz start om 20.30 uur. Wie wil meespelen, moet de app Kahoot! op de smartphone installeren en om 20.20 uur verbinding maken met de Facebookpagina van burgemeester Kurt Windels. Daar verschijnt een code die je kan ingeven op de Kahoot-app en kan je meespelen. Quizmaster van dienst is schepen Trui Lambrecht, de burgemeester is jurylid. Bonus is dat er dit keer ook een vraag van VRT-correspondent en oud-Ingelmunsternaar Björn Soenens bij zit, opgenomen op het dak van zijn ‘kot’ in New York.