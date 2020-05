Vanaf maandag terug dienstverlening op afspraak in Ingelmunsters gemeentehuis Valentijn Dumoulein

08 mei 2020

09u40 0 Ingelmunster Vanaf maandag 11 mei kunnen Ingelmunsternaren ook voor niet-dringende zaken opnieuw bij de gemeentelijke diensten terecht. Voor hun veiligheid en die van de medewerkers werkt de gemeente enkel op afspraak.

Voor een algemene afspraak kan je bellen naar 051/33.74.00. Dat kan iedere werkdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur. Via dat nummer kan je ook een afspraak maken om cadeaubonnen te kopen. De dienst Burgerzaken is bereikbaar via 051/33/74.20 of burgerzaken@ingemlunster.be en de dienst Ruimte (technische dienst, stedenbouw en milieu) op 051/33/74/.31 of bouw@ingelmunster.be. Verschillende diensten en producten vraag je via www.ingelmunster.be/eloket volledig digitaal aan.