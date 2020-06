Van Kasteel- tot Brigandsbrug: jij kiest de naam voor de nieuwe Ingelmunsterse dorpsbrug Valentijn Dumoulein

15 juni 2020

11u35 0 Ingelmunster De werken aan de nieuwe Dorpsbrug zitten in een finale fase en dus zal de gemeente ook een nieuwe officiële naam kiezen. De voorbije maanden konden inwoners online allerlei voorstellen indienen. Daaruit werd een top 5 geselecteerd. Iedereen kan nog tot en met 26 juni zijn voorkeur opgeven.

De Kasteelbrug, Brigandsbrug, Centrumbrug, De BindING of De Oversteek. Dat zijn de vijf namen waar je online uit kan kiezen. Ze zijn geselecteerd uit liefst 450 inzendingen. Op basis van die uitgebreide voorstellen maakte het schepencollege een top 5. Het moest een naam zijn die de verbindingsfunctie van de brug benadrukt.

Stemmen op de top 5 kan nog tot en met vrijdag 26 juni via deze link. De officiële opening van de brug is door de coronacrisis naar een nog niet nader bepaald tijdstip verplaatst, maar in juli gaat ze wellicht al open voor alle verkeer.