Urban explorers dringen verlaten discotheek Verso binnen Valentijn Dumoulein

22 juni 2020

16u11 1 Ingelmunster Enkele Nederlandse urban explorers hebben een filmpje gedeeld van een bezoek aan de verlaten discotheek Verso in Ingelmunster. Ze klommen binnen via een openstaand raam en konden zo in de discotheek zelf en de VIP-ruimtes ronddwalen.

YouTuber Govert Sweep drong de voorbije week met een vriend de discotheek binnen en maakte er een filmpje van. In de intro meldden ze dat moesten wachten voor de Belgische grenzen weer opengingen voor ze er werk van konden maken. Eens ter plaatse is het even zoeken naar een ingang die niet op slot is, maar met een stoel onder een open raam lukt het toch.

Het is niet de eerste keer dat de discotheek bezocht werd door urban explorers. In december 2018 ging Exploration Team Waasland al eens langs. De discotheek sloot in 2017 de deuren na hoog oplopende facturen en een terugvallend bezoekersaantal. Vorige week raakte bekend dat ze onder de sloophamer verdwijnt en dat er een vergunningsaanvraag is ingediend om er een Albert Heijn-supermarkt te realiseren.