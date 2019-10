Unanieme jury stuurt Wayne Matthews naar de volgende ronde in Belgium’s Got Talent Valentijn Dumoulein

05 oktober 2019

20u08 1 Ingelmunster De passage van zanger Wayne Matthews in de audities van Belgium’s Got Talent ging niet onopgemerkt voorbij. De singer-songwriter uit Ingelmunster bracht er een ontroerend lied over een stukgelopen relatie en slaagde er in om naar de volgende ronde door te stoten.

Dat was een unanieme beslissing van de juryleden. Stan Van Samang haalde aan dat de zanger zenuwen had, “Maar mij is het eigenlijk quasi niet opgevallen”, klonk het. “Moest ik al iets gehoord hebben, dan vond ik het fijn. Je zingt goed en juist. Het werd zelfs een beetje catchy op het einde.” Ook Ann Lemmens was vol lof over de zanger, was er ook ruimte voor een puntje van kritiek. “Je begon sneller en gehaaster te spelen en daardoor kwam de emotie niet zo sterk binnen als dat zou moeten, maar er zit talent in jou en je bent leuk om naar te kijken. Je bent een ruwe diamant die geslepen moet worden. Ik kan me zo voorstellen dat er meisjes om handtekeningen komen vragen. Die toekomst moet mogelijk zijn voor jou.”