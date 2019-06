Uitbater café De Wante: “Supportersclub Yves Lampaert blijft welkom, enkel personeelstekort oplossen” Valentijn Dumoulein

27 juni 2019

14u53

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Ingelmunster Het nieuws dat Forza Lampaert, de supportersclub van wielrenner Yves Lampaert, niet langer zijn overwinningen in café De Wante zou vieren, veroorzaakte nogal wat beroering. Uitbater Chris Reilhof wil echter het één en ander nuanceren. “Ik kies niét puur voor muziekshows, het gaat om een personeelstekort op zo’n druk moment. “

Zanger Chris Reilhof is sinds april de nieuwe uitbater van De Wante. Hij schrok van de reacties nadat bekendraakte dat Forza Lampaert een andere thuisbasis zou zoeken. “Mensen noemen me plots die ‘pretentieuze’ zanger, terwijl het niks daarmee te maken heeft”, reageert hij. “Ter voorbereiding op het BK van zondag in Gent kwam de supportersclub met mij praten. Ze zeiden dat er 400 tot 500 man kan komen bij een mogelijke overwinning van Yves. Ik schrok van dat aantal en zei dat die toeloop voor ons met het huidige personeel niet te bolwerken was. “

“Samenzitten voor gesprek”

“We hebben hier al eens een fantastisch feest gehad toen Yves derde werd in Parijs-Roubaix, maar toen waren er 100 supporters en konden we dat nog aan. Het laatste wat we willen is dat er bij een overwinning een volkstoeloop is en we die mensen niet goed kunnen bedienen. Dat heb ik hen ook gezegd, waardoor ze concludeerden dat ze andere oorden moesten opzoeken. Misschien hebben we beiden te impulsief gereageerd. Ik heb woensdag nog contact met één van hun bestuursleden gehad en er is de belofte om na het BK zondag nog eens samen te zitten voor een gesprek. Wie weet dat er met wat hulp achter de bar van hun bestuur toch iets mogelijk is. En de combinatie met de muziekshows hier is voor mij zeker mogelijk.”

“Afgesloten hoofdstuk”

Andy Vroman van Forza Lampaert spreekt echter duidelijke taal. “De Wante is voor ons een afgesloten hoofdstuk. We willen ons nu vooral focussen op het BK in Gent van zondag. We komen daarvoor samen in de Brasserie van de gemeente, die we voor de gelegenheid gehuurd hebben.”