Twee jaar cel waarvan acht maanden effectief voor ex-leraar (52) die 11-jarig meisje betastte op boekenbeurs Alexander Haezebrouck

05 juni 2019

13u43 0 Ingelmunster De ex-leraar (52) uit Ingelmunster die in november vorig jaar een 11-jarig meisje betastte op de boekenbeurs in Antwerpen is veroordeeld tot twee jaar cel waarvan acht maanden effectief. Hij betastte ook meisjes op de kermis in Brussel en bij een huiszoeking werden maar liefst 500.000 foto’s en 15.000 filmpjes met kinderporno gevonden. Hij werd eerder al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Hij moet zich ook laten behandelen voor zijn seksuele problematiek.

De ex-leraar uit Ingelmunster trok op acht november vorig jaar naar de boekenbeurs in Antwerpen. Daar betastte hij tot twee maal toe een 11-jarig meisje aan haar been. Het meisje was samen met haar klas van basisschool Sint-Laurens in Zelzate op daguitstap op de boekenbeurs. De school ging dat melden bij de boekenbeurs zelf waarna enkele veiligheidsmensen van de boekenbeurs de man een tijdje in de gaten hielden. Zij zagen hoe hij vijf jonge meisjes benaderde en aanraakte aan hun achterwerk. Daarna haalden ze de politie erbij. Op 6 augustus vorig jaar ging Dirk L. naar de kermis in Brussel. Ook toen meldde iemand dat er een persoon rond liep die zich verdacht gedroeg. De politie ging ter plaatse en zag hoe Dirk L. een jong meisje aan haar bovenarm streelde. Tijdens een huiszoeking bij Dirk L. vond de politie maar liefst 500.000 foto’s en 15.000 filmpjes met kinderpornografisch materiaal. De advocaat van Dirk L. vroeg om de man niet achter slot en grendel te steken maar hem te laten begeleiden voor zijn probleem. De rechter is op dat verzoek grotendeels ingegaan. De man gaat nu al naar een psychiater die hem libidoverlagende geneesmiddelen voorschrijft. Hij heeft naar eigen thuis ook zeggen ook geen internet meer, ook niet op zijn gsm. Naast de celstraf moet hij ook een geldboete van 800 euro betalen. Hij heeft een levenslang verbod gekregen om een gezagfunctie uit te voeren tegenover minderjarigen, is ontzet uit zijn rechten en moet zich tien jaar lang ter beschikking stellen van de strafuitvoeringsrechtbank.

Eerder veroordeeld voor dezelfde feiten

Dirk L. werd in 2016 al veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf waarvan de helft met uitstel voor gelijkaardige feiten. Toen werden bij hem thuis 2,25 miljoen foto’s en meer dan 12.000 video’s aan kinderporno gevonden. Het was zijn toen 15-jarige dochter die de beelden vond op een SD-geheugenkaart en alarm sloeg bij haar moeder die op haar beurt de justitie-assistente van Dirk L verwittigde. In 2010 had Dirk L. al eens opschorting van straf gekregen nadat er in 2008 1,3 miljoen kinderpornografische foto’s en 3.000 video’s op zijn computer waren gevonden.