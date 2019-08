Trio trekt met oude Audi 100 op Rammelbakkenreis door Europa Valentijn Dumoulein

30 augustus 2019

18u17

Bron: Valentijn Dumoulein 3 Ingelmunster Een Audi 100 van 25 jaar oud met nog geen 100.000 kilometer op de teller. Met die wagen trekken Chris Cortvriendt (44), zijn zoon Carlo (17) en diens goede vriend Robbe Beels (18) vanaf zondag door Europa. Dat doen ze in het kader van de Rammelbakkenreis, een knotsgekke race die hen van Breda naar Praag en terug brengt.

“Twee jaar geleden was ik op reis in de Alpen toen er plots een karavaan kleurrijk uitgedoste wagens met daarop heel wat accessoires passeerde”, opent Chris. “Toen ik informeerde bij een van de inzittenden bleek het om deelnemers van de Rammelbakkenreis te gaan. Om daaraan te mogen meedoen moet je op pad gaan met een wagen die minstens twintig jaar oud is en die opvallend versierd is. Mijn interesse was meteen gewekt.”

Bijna een ambulance

Terug thuis kon Chris zijn zoon Carlo warm maken voor dat avontuur en ook goede vriend Robbe Beels kreeg groen licht van het thuisfront om mee te gaan. Voor hun teamnaam moesten ze niet ver zoeken: The Butchers, een knipoog naar het beroep van Robbe’s vader Wim, die in de Bruggestraat een slagerij uitbaat. “Maar eerst moesten we nog een geschikte wagen vinden”, vertelt Carlo. “Eerst hadden we ons oog laten vallen op een oude ambulance, een Opel Omega. Het ging om een veiling en helaas ging de prijs al vlug boven ons budget. Via allerlei tweedehandssites kwamen we uiteindelijk bij een Audi 100 van een oud dametje terecht. Hij was groot genoeg en had minder dan 100.000 kilometer op de teller. Voor 700 euro konden we die op de kop tikken.”

“Sorry Anuna”

Daarnaast moest het drietal de wagen nog versieren. De inspiratie daarvoor haalden ze vooral uit de jaren ’80. “Mijn schuld”, lacht Chris. “Aan de zijkant is er een oranje streep die verwijst naar de wagen uit de tv-show Starsky & Hutch en aan de achterkant staat het opschrift ‘Interceptor’, een knipoog naar de Mad Max-films. Ook onze bijnamen voor de race – Carlo Valentino – Christopaldo en Bjilz – staan op de wagen. Ik werk in het dagelijks leven voor netbeheerder Fluvius en heb met die ervaring in gedachten ook wat extra boxen en verlichting kunnen installeren. We hebben binnen ook een zendertje, waarmee we tijdens de race met andere deelnemers zullen kunnen praten. Omdat het om een oude wagen met nog wat meer uitstoot gaat, heb ik er ook nog #Sorry Anuna op geplaatst”, lacht Carlo. “Als kers op de taart liggen er ook een surf- en snowboard op onze wagen.”

Gekke opdrachten

Onderweg zullen Chris, Carlo en Robbe verschillende opdrachten moeten uitvoeren. “Wat die zullen inhouden weten we nu nog niet”, zegt Robbe. “We weten wel dat ze bij gelijkaardige rally’s in het verleden in onderbroek de grens van Polen moesten overwandelen of elke dag ergens een plons wagen, dus we weten dat het soms bizarre maar grappige opdrachten zullen zijn.” De twee jongens hebben nog geen rijbewijs en dus zal Chris achter het stuur plaatsnemen. “Maar dat geeft hen meer tijd om met die opdrachten bezig te zijn”, lacht die laatste.

Zondag vertrekken de drie in Breda en woensdag komen ze reeds in Praag aan. Van daaruit gaat het terug richting Nederland. “Onderweg rijden we door Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië en Polen”, zegt Chris. “Goed voor 2.200 kilometer. Hopelijk hebben we niet teveel pech, maar de afspraak is dat anderen je te hulp schieten als je in panne staat. Het samenhorigheidsgevoel staat tijdens zo’n race dan ook centraal.” Volgende week zaterdag komen de drie terug aan in Breda en zit de race erop.

