Trio riskeert tot drie jaar cel voor wietplantage van meer dan 1.000 planten Alexander Haezebrouck

17 juni 2019

19u05 0 Ingelmunster Drie mannen uit Kortrijk, Meulebeke en Rotterdam riskeren tot drie jaar cel voor een cannabisplantage in een pand in de Weststraat in Ingelmunster.

Op 18 juni 2017 kreeg de politie een melding dat iemand in levensgevaar was in een pand in de Weststraat in Ingelmunster. Toen ze binnen vielen, troffen ze echter iets anders aan. “Ze vonden 23 grote zwarte vuilniszakken met zeventig kilogram aan restafval van een cannabisplantage”, zei het openbaar ministerie. “Er werden ook resten van andere drugs aangetroffen.”

Een 24-jarige man uit Kortrijk en een 44-jarige man uit Meulebeke waren aanwezig in het pand. Basel D. (24) zegt dat hij toevallig aanwezig was tijdens de inval en niets met de plantage te maken had. Nayir S. huurde het pand. Hij huurde destijds ook een pand in de Helkijnstraat in Sint-Denijs. Tijdens een huiszoeking werd ook daar een plantage aangetroffen van achthonderd plantjes. Volgens het parket lieten de twee zich bevoorraden door een 35-jarige man uit Rotterdam, die niet aanwezig was op de rechtbank. Basel D. riskeert een gevangenisstraf van achttien maanden en een boete van achtduizend euro waarvan de helft euro effectief. Nayir S. riskeert net als de Rotterdammer een gevangenisstraf van drie jaar en een boete van zestienduizend euro. Het parket vraagt ook voor alle drie een verbeurdverklaring van een vermogenswinst van 104.544 euro. Vonnis op 17 juli.