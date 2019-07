Toevallige ontmoeting tussen Ingelmunsterse kunstschilder en Jean-Claude Van Damme leidt tot samenwerking VDI

13 juli 2019

20u46

Bron: VDI 0 Ingelmunster Een toevallige ontmoeting met filmster Jean-Claude Van Damme op de Zeedijk in Knokke. Meer was er niet nodig om zijn zoon te laten exposeren in de galerij van kunstenaar Sigurd Tanghe uit Ingelmunster. “Ongelofelijk dat hij zoveel tijd voor ons maakt, terwijl hij voortdurend opgebeld wordt. Echt een supervriendelijke man”, aldus Sigurd.

Sigurd Tanghe heeft met L’Art Maniac een eigen galerij op de Zeedijk in Knokke en het is op die boulevard dat hij Jean-Claude Van Damme vorig jaar tegen het lijf liep. “Ik wandelde met een schilderij in mijn handen naar mijn galerij toen een man met een petje om mij staande hield en vroeg of dat mijn werk was”, zegt Sigurd. “Toen ik iets beter keek zag ik meteen dat het om Van Damme ging. Hij nam uitgebreid de tijd voor een babbel en toen bleek dat zijn zoon Nicolas ook al ruim tien jaar schildert. Hij poseerde nog voor een foto en was was hij.”

Schouderklopje

De actieheld met Belgische roots is geregeld in Knokke te spotten. Zijn ouders wonen op een appartement in de Lippenslaan. Ook anderhalve maand geleden was hij terug in het land. “Plots klopte er in mijn galerij iemand op mjn schouder. Hij kende me nog. (lacht) Hij had zijn zoon Nicolas mee. Ze zeiden dat ze fan waren van mijn werk. Toen kwam de vraag of we samen eens iets konden doen. Ik was wel geïntrigeerd en stelde voor dat Nicolas enkele van zijn werken mijn galerij mocht hangen. Deze week zaten ik met vader en zoon samen om de details te regelen.”

Het opzet is om het werk van Nicolas midden augustus met dat van enkele andere kunstenaars die Sigurd goed kent te exposeren in zijn galerij op de Zeedijk. “Ik ben heel blij met deze samenwerking”, zegt Sigurd. “Mijn galerij is niet heel groot, maar Nicolas heeft beloofd toch een zestal werken uit het buitenland mee naar hier te nemen. Ik ben vooral verheugd dat het voor mij terug wat de goede kant op gaat. De kunst is stilaan een voltijdse job aan het worden. Het is een soort aangeboren talent, want bijna mijn voltallige familie is kunstschilder.

“Zwaar jaar achter de rug”

“Ik heb nochtans een zwaar jaar achter de rug. Mijn woning in Ingelmunster brandde in januari 2018 uit. Ze werd onbewoonbaar verklaard en heeft even geduurd voor we daar van bekomen waren. Ik ben altijd vriendelijk en dankbaar naar de mensen en ben blij dat de wind nu ook eens gunstig waait. Nicolas heeft een mooie techniek en Jean-Claude vroeg of ik hem enkele tips zal gaan, wat ik zeker zal doen.”

Geen sterallures

Op 22 juli exposeert Sigurd samen met prinses Isabelle Yapo Subbuza uit Swaziland in Villa Oxygene in de Franse Rivièra. “Maar Van Damme is nog van een heel andere categorie. De hele wereld kent hem”, aldus Sigurd. “Desondanks komt hij als een heel joviale man over. Iemand zonder sterallures”, klinkt het overtuigd. “Hij heeft twee smartphones op zak die quasi constant rinkelen. Mensen van over de hele wereld willen hem spreken, facetimen of een bericht sturen. Hij gaat daar echter heel koelbloedig mee om en blijft ondertussen supervriendelijk. Ik heb ondertussen ook de moeder van Nicolas gehoord en die reageerde emotioneel op het nieuws dat haar zoon hier kan exposeren. De dankbaarheid is groot en dat doet deugd.”

Jean-Claude Van Damme sprak ook een filmpje in voor Sigurd: