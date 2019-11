Tent palmt nieuwe Dorpsbrug in opbouw in Valentijn Dumoulein

18 november 2019

10u33 0 Ingelmunster Opvallend zicht op de nieuwe Dorpsbrug in aanbouw. Er prijkt sinds enkele dagen een grote tent op de constructie. Enkelingen opperden al dat het was om het openingsfeest van de nieuwe brug voor te bereiden, maar de constructie dient om ook in winterse weersomstandigheden verder te kunnen werken.

De werken aan de Dorpsbrug liepen eerder dit jaar vertraging op. In juni maakte een toen recent gegoten deel van de brug zich zomaar los van de steunpijlers. Het probleem kon later rechtgezet worden, maar de afwerking schoof noodgedwongen enkele maanden op. Zoals het er nu naar uit ziet zullen de werken in februari of maart 2020 achter de rug zijn. Om niet nog meer vertraging op te lopen heeft de aannemer nu een grote tent op de brug geplaatst zodat de arbeiders ook bij slechtere weersomstandigheden verder aan de brug kunnen werken. De gemeente liet ondertussen weten dat er dan wel degelijk een openingsfeest komt, maar daardoor slaan ze dit jaar wel de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie een keertje over.