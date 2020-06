Technisch werkloos sinds 13 maart? Wielrenners Mathias (19) en Wesley (20) starten eigen marketingbedrijfje op en helpen firma’s bij heropstart Hans Fruyt

08 juni 2020

11u34 10 Ingelmunster Mathias Vandenborre (19) en Wesley Vercamst (20) kunnen sinds 13 maart geen wedstrijden meer rijden, maar de beloftevolle wielrenners blijven niet bij de pakken zitten. De studenten startten het bedrijfje Wide Marketing – met de W van Wesley en de M van Mathias – op en helpen bedrijven met hun marketing.

Derdejaarsbelofte Vercamst en neobelofte Vandenborre leerden elkaar beter kennen tijdens de voorbereidende ploegstage van Home Solution-Soenens, hun beloftenteam. Eind januari deelden ze in Spanje een hotelkamer. “Daar begonnen we al te brainstormen rond marketing”, verduidelijkt Dentergemnaar Vercamst, die aan zijn derde jaar industrieel ingenieur bouwkunde bezig is. “Door het wegvallen van de competitie door de coronacrisis kregen we meer tijd. Onze plannen raakten in een stroomversnelling.”

Amerikaanse technieken

Dat leidde tot de oprichting van Wide Marketing. De studenten genieten van een specifiek statuut voor zelfstandige ondernemers. “We schreven enkele Amerikaanse miljonairs aan”, vertelt Vandenborre, eerstejaarsstudent lichamelijke opvoeding en bewegingsleer uit Ingelmunster. “Jason Capital reageerde. Bij deze Amerikaan volgen we een online cursus die nog altijd loopt. Hij hanteert specifieke programma’s die in Europa nog niet gebruikt worden.”

Wide Marketing hanteert een aparte techniek. Bedrijven die dit nog jonge marketingbureau inschakelen, worden tot bij de klanten gebracht. “Wij gaan op zoek naar potentiële klanten voor de bedrijven die onze hulp inroepen”, gaat Vandenborre verder. “Daarbij speuren we sociale media af. Technieken die in Amerika gehanteerd worden, hebben drie tot vier jaar nodig om Europa te bereiken, maar wij gebruiken ze al. We richten ons op de Belgische markt, maar hebben ook klanten in Amerika. Het gaat hard. Onze boekhouder moet al kijken om ons statuut van student-zelfstandige aan te passen omdat ons bedrijfje rendabeler is dan gedacht.”

De sectoren die door het marketingbureau worden aangezocht zijn heel verschillend. Vercamst en Vandenborre maakten al een filmpje over een fitnesscentrum dat zich aanpast aan de coronamaatregelen, werken ook voor een juwelier en voor een verkoper van exclusieve kledij.

We zijn nu bezig met een filmpje voor vochtbestrijder Home Solution, een van de hoofdsponsors van ons wielerteam. Echt een groot project

“Wesley en ik investeerden in de aankoop van een drone”, licht Vandenborre een tip van de sluier. “Jason Capital leerde ons dat droneshots veel effectiever zijn dan foto’s. De promotievideo voor een fitnesscentrum maakten we met droneshots. Klanten met webshops hebben we ook. We zijn nu bezig met een filmpje voor vochtbestrijder Home Solution, een van de hoofdsponsors van ons wielerteam. Echt een groot project.”