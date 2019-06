Supporters pakken op BK opnieuw uit met fandorp ‘Forza Lampaertland’ Valentijn Dumoulein

28 juni 2019

11u40

Bron: Valentijn Dumoulein 2 Ingelmunster Yves Lampaert werd knap tweede op het BK Tijdrijden in Middelkerke, maar de Ingelmunsternaar geeft niet op en jaagt nu zondag uiteraard op een verlenging van zijn titel op het BK Wielrennen in Gent. Het supporterslegioen van Forza Lampaert is alvast van plan hem op indrukwekkende wijze te steunen. Ze trekken er met zes bussen naar toe en willen net als vorig jaar uitpakken met fandorp ‘Forza Lampaertland’.

Toen Yves Lampaert zijn eerste Belgische titel in Binche won werd hij vocaal ondersteund door honderden meegereisde supporters. Zij hadden langs de kant van de weg een impressionant feestdorp opgebouwd. Dit jaar willen ze die stunt herhalen. “We ontbijten ’s morgens in de Brasserie in Ingelmunster en trekken dan met liefst zessen naar het BK in Gent. “We trekken aar een weide die al netjes gemaaid is”, vertelt Andy Vroman. “Zaterdag gaat er al een hele equippe ter plaatse om ‘Forza Lampaertland’ op te bouwen. We voorzien een feesttent, bar, drank, sanitair en er zijn ook een DJ en mobiele frituur aanwezig. Kortom: alles om er een feestje van te maken.” Forza Lampaert pakt er zelfs uit met een merchandisingstand. “We gaan er alles aan doen om Yves opnieuw naar de overwinning te schreeuwen”, aldus Andy. “’s Avonds gaat het dan terug naar de Brasserie in de Bollewerpstraat in Ingelmunster, hopelijk om zijn titel te vieren. Yves heeft hoe dan ook beloofd dat hij eens zal langs komen.”