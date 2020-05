Studio Kontrabas maakt op Moederdag radioshow vanuit Ingelmunsterse gemeenteraadszaal Valentijn Dumoulein

07 mei 2020

12u41 0 Ingelmunster Studio Kontrabas is een radiomarathon voor het goede doel die normaal gezien pas op het einde van het jaar plaatsvindt, maar door de coronacrisis hebben de presentatoren beslist om uitzonderlijk nu zondag uitzonderlijk een online radioshow te brengen.

“Op zondag 10 mei zitten we al exact 57 dagen lang in ons kot en bovendien is het die dag ook Moederdag”, zeggen de heren. “ Voor velen een niet onbelangrijk moment.Dat bracht ons op het idee om onze mobiele radiostudio nog eens op te blinken en die vervolgens op een geheel coronaveilige manier binnen te rijden in de raadzaal van het gemeentehuis in Ingelmunster. Daar zullen we op Moederdag vanaf 14 uur een drie uur durende liveshow presenteren. Het zijn vreemde tijden en wij vonden het onze plicht om ook ons steentje bij te dragen. Mondmaskers naaien vinden we maar niks, dus beslisten we om voor de gelegenheid een radioshow in elkaar te boksen.”

De radioshow krijgt de titel ‘Studio Kontrabas gaat viraal!’ en daarin kunnen mensen uiteraard platen aanvragen. Maar omdat alles via Facebook gaat, kunnen ze ook vooraf een filmpje bezorgen waarin ze iemand de groetjes doen of een boodschap brengen. Die filmpjes moeten ten laatste voor zaterdagavond 9 mei bezorgd worden via info@studiokontrabas.be.

De radioshow is op zondag 10 mei vanaf 14 uur te volgen via de Facebookpagina van Studio Kontrabas. Platen aanvragen kan via Whatsapp op het nummer 0456/21.60.77.