Studio Kontrabas levert 57.438,55 euro op: “Ingelmunster heeft heel warm hartje” CDR

22 december 2019

20u33 2

De vijfde editie van de 72 uur durende radiomarathon Studio Kontrabas onder de Ingelmunsterse kerktoren heeft zichzelf opnieuw overtroffen. De actie sloot af met maar liefst 57.438,55 euro op de teller. Dat is een pak meer dan vorig jaar, toen afgeklokt werd op 44.276,92 euro. Dat indrukwekkende bedrag werd samen gesprokkeld voor het Kinderkankerfonds en RaDiOrg, de Belgische koepelvereniging voor mensen met een zeldzame ziekte, dankzij tal van acties en veilingen die de voorbije weken in de Brigandsgemeente georganiseerd werden. Zo organiseerde turnclub De Salto’s een wereldrecordpoging handenstand, verkocht Hein Denturck hartjes met ingebeitelde namen waarmee hij tijdens de radiomarathon het kunstwerk ‘De Vlam van Ingelmunster’ aaneen laste en telde er iemand zelfs 427 euro neer om samen met Ingelmunsters burgemeester Kurt Windels naar de Schlagerparade in Torhout te trekken. De burgervader toonde zich trouwens zeer dankbaar voor het initiatief. “Studio Kontrabas en Ingelmunster hebben een goed huwelijk”, zegt hij.”Iedereen doet mee en engageert zich. Ingelmunster heeft duidelijk een heel warm hartje en het is fantastisch om zo’n initiatief in te gemeente te mogen hebben.” Studio Kontrabas werd trouwens ook opgemerkt door Studio Brussel die als dank voor het initiatief zaterdagmiddag presentator Stijn Van De Voorde en Thibault Christiaensen van Equal Idiots afvaardigde om plaatjes te draaien op de Ingelmunsterse Markt.