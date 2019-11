Studio Kontrabas komt oefenen in rusthuis: senioren kiezen plaatjes voor het goede doel Valentijn Dumoulein

15u43 0 Ingelmunster Radiomarathon Studio Kontrabas is pas in december toe aan een nieuwe editie, maar in het Maria Rustoord in Ingelmunster kwamen ze vrijdag al eens oefenen.

Voor de gelegenheid stampten de initiatiefnemers er een tijdelijke radiozender uit de grond, met personeelsleden als presentatoren. De inwoners mochten de plaatjes kiezen. En zo komt het dat op het ene moment Will Ferdy uit de boxen knalde en niet veel later Dana Winner en Will Tura de revue passeerden. “Bewoners konden op voorhand kiezen uit een lijst van tweehonderd liedjes”, vertelt coördinator Sabine Lampaert. “De medewerkers namen ook korte interviews met hen af en de bewoners konden de hele dag komen smullen in de cafetaria. Er stonden onder andere pannenkoeken en hotdogs op de menu. De opbrengst van die dag gaat naar Studio Kontrabas.”

Inwoners die niet in het cafetaria raakten, konden de radiozender live via camera volgen op de televisie in hun kamer en ook daar werd gretig gebruik van gemaakt. Vorige week gaf koor ’t Kliekske van het rusthuis ook al een optreden voor het goede doel.