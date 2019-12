Studio Kontrabas klaar voor 72 uur warme radio op Marktplein Valentijn Dumoulein

18 december 2019

16u06 6 Ingelmunster Nog één nachtje slapen en ook in Ingelmunster zijn ze klaar voor hun jaarlijkse Warmste Week-actie. Vier presentatoren zullen er onder de noemer Studio Kontrabas vanuit een studio op het Marktplein 72 uur plaatjes draaien voor het goede doel. De voorbereidingen zijn volop bezig.

Wie het Marktplein oploopt, kan nu al de enorme tenten zien staan die als uitvalsbasis dienen voor Studio Kontrabas. “Die nieuwe tenten zijn een van de redenen waarom we niet op het plein voor het kasteel van Ingelmunster konden blijven: er was te weinig plaats om ze daar op te zetten”, vertelt presentator Kevin Samyn. Aanvankelijk zou de radiomarathon onder de nieuwe Dorpsbrug plaatsvinden, maar de werken liepen vertraging op en daarom wijkt het evenement uit naar het Marktplein. De actie is aan zijn vijfde editie toe, maar moet zeker niet aan kracht inboeten. “We hebben dit jaar zelfs een recordaantal van 49 acties geregistreerd”, weet Kevin. “Dat zijn Ingelmunsternaars of verenigingen die zelf de handen uit de mouwen steken. Zo was er een seniorenshow in het JOC en draaiden ze zelfs in het rusthuis plaatjes voor ons. We gaan ook radio maken vanuit het nabijgelegen café Bockor Gravenhof en op het plein zullen ook ‘vliegende’ reporters aan het werk zijn.”

Andere opvallende attractie wordt de Warmste Vlam, een kunstwerk in de maak van Hein Denturck. Mensen konden op voorhand ijzeren plakjes in de vorm van een vlammetje kopen en daar hun naam op laten graveren. Nu al zijn er duizend klaar. Al die vlammetjes samen vormen één groot kunstwerk, dat nadien mag blijven staan. Meer info op www.studiokontrabas.be.