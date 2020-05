Strikte veiligheidsvoorwaarden voor heropening bib op 25 mei Charlotte Degezelle

19 mei 2020

12u59 0

De Ingelmunsterse bibliotheek heropent op 25 mei. Omdat de veiligheid van de bezoekers en medewerkers centraal staat, zijn er strikte veiligheidsvoorwaarden. Bezoekers worden gevraagd een mondmasker te dragen en steeds een boodschappenmandje te nemen.vAls er geen aanwezig is, blijf dan even buiten wachten. Zowel bij het binnenkomen als bij het gebruiken van de zelfuitleenbalies moeten de handen ontsmet worden en ook de afstandsregels gelden in de bib. Inleveren doe je via de inleverbus en er wordt aangeraden een lijstje te maken van welke materialen je wil zodat je bezoek niet te lang duurt. De publieke computers zijn niet toegankelijk dus voor opzoekingen in de cataloog breng je je smartphone of tablet mee. Boeken worden na het inleveren drie dagen in quarantaine gehouden. Sommige boeken zal je daarom niet terugvinden, hoewel ze in de catalogus aangeduid staan als ‘aanwezig’. De werking beperkt zich ook tot het uitlenen van materialen. Gewoon een snuisteren in een boek kan voorlopig nog niet. Daarom zijn de laatste nummers van tijdschriften en de kranten niet beschikbaar, en staan er ook geen stoelen in de bib.Behoor je tot de risicogroep? Dan wordt aangeraden om de bib te bezoeken op woensdag- of vrijdagvoormiddag, .dan is het meestal niet druk in de bib. Je kan natuurlijk ook nog altijd gebruik maken van de boekendienst aan huis en de afhaalservice.