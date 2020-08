Straks appartementen op site Meubelen Astrid? CDR

06 augustus 2020

13u49 0 Ingelmunster De gebouwen van de leegstaande meubelzaak Meubelen Astrid langs de Weststraat 75 worden gesloopt. Een ontwikkelaar maakt plannen om op de site 45 appartementen te bouwen, maar het openbaar onderzoek voor dit project moet nog opgestart worden.

Eind 2017 maakte Laurens Monteyne bekend dat hij plannen maakte om z’n meubelzaak na 60 jaar stop te zetten. Meubelen Astrid werd in 1957 opgericht door zijn vader, Etienne Monteyne, die de meubelzaak vernoemde naar z’n echtgenote. De winkel was aanvankelijk te vinden langs de Rotsestraat in Emelgem maar verkaste na tien jaar naar de Ingelmunsterse Weststraat. Klanten zakten uit zowel West- als Oost-Vlaanderen maar ook uit Wallonie en Frankrijk af naar Ingelmunster om meubilair te kopen bij Meubelen Astrid. Dit mede dankzij hun reclameslogan ‘Goedkoper is strafbaar’. Op het ogenblik dat de stopzetting bekend raakte, was de site al verkocht aan een ontwikkelaar.

Nu komt er meer duidelijkheid in de toekomst van de site. De Waregemse projectontwikkelaar Eribo heeft namelijk een sloopvergunning op zak. Die omvat de afbraak van de bestaande bebouwing en het verwijderen van alle aanwezige verhardingen om het terrein bouwrijp te maken. Maar wat zal er dan straks gebeuren met de site? Burgemeester Kurt Windels (De Brug) licht toe: “De ontwikkelaar heeft plannen om er 45 appartementen te bouwen. Maar het dossier is op vandaag nog niet volledig en ontvankelijk.” Tot nu toe is er dus nog geen sprake van een vergunning voor het woonproject. Het openbaar onderzoek moet zelfs nog starten. “De plannen tonen twee bouwblokken die opgetrokken worden volgens twee assen: het ene langs de Weststraat en het andere er haaks op”, weet de burgemeester. “Daarnaast is er ook sprake van een publieke trage weg over de site die de link maakt tussen de Weststraat en de Beukendreef.”