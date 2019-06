Steven en Jurgen openen zaterdag loungebar Karma: “Bezoekers een zomers, zuiders gevoel geven” Redactie

13u17 0 Ingelmunster De zomer is in aantocht en dus snakken we met zijn allen naar een gezellig terrasje in een mooi kader. Liefst met wat zuiderse invloeden en tropische inkleding, zodat we dat vakantiegevoel ook in eigen land kunnen beleven. De nieuwe loungebar Karma in de Bruggestraat past perfect in dat plaatje en opent nu zaterdag de deuren.

Steve Compernolle (40) en Jurgen Rosseel (38) hebben eerder al hun strepen verdiend met Forest’a Bar, een winterbar in twee oude vliegtuigloodsen op de luchthaven Kortrijk-Wevelgem. Nu openen ze met Karma een nieuwe lounge- en muziekbar op de vroegere locatie van Beau’bar in de Bruggestraat 337 op de grens tussen Ingelmunster en Meulebeke. “Karma wordt geen discotheek, maar een plaats waar beleving en sfeer voorop staan”, zeggen ze. “We starten op zaterdag 8 juni meteen met een zomers concept en kleden alles mooi in met loungemeubels en tropische planten. We willen bezoekers een zomers, zuiders gevoel geven en plaatsen een zomerterras aan de voor- en achterkant van de zaak.”

Van cocktail tot tapas

“Overdag kunnen ouders met kinderen hier iets komen drinken, je kan hier ook aperitieven met een cocktail of een glas wijn en wie wil, kan uiteraard tegen de avond een dansje wagen. We zullen geen gerechten serveren, al zullen er wel tapas te krijgen zijn.”

Muzikaal gaat Karma voor de betere loungemuziek. “We gaan in zee met enkele huis-dj’s, waaronder streekgenoot BLVCKPRINT. We hebben geen vast thema, maar zetten in op het loungeconcept. Hier in de streek was er op dat vlak nog maar weinig te beleven en we zouden graag die leemte opvullen. Wat niet wil zeggen dat er geen dagen zullen zijn dat we verschillende genres zullen draaien. We werken niet met speciale evenementen, maar willen elke dag onze gasten een zomers gevoel bezorgen. We starten meteen in een verlengd weekend, dus dat is wel leuk meegenomen. Op zondag 9 juni krijgen alle papa’s overigens een Tripel Karmeliet.”

Turkse club

De naam Karma komt van op een gezamenlijke reis die Steve en Jurgen ondernamen. “In Turkije is er al een club die zo heet en daar hebben we samen leuke tijden beleefd. Daarom vonden we die naam ideaal bij de zaak die we hier willen opstarten.”

Karma is open van donderdag tot en met zondag en dat vanaf 14 uur. Het zomerconcept blijft vermoedelijk tot september. “Daarna blijft de zaak open. We bekijken of we in de winter met een après-ski-concept naar buiten kunnen komen, maar eerst willen we kijken hoe onze zomerversie ontvangen zal worden.”

