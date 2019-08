Sportuurtje voor vijftigplussers van start VDI

30 augustus 2019

16u31

Van 5 september tot en met 19 december is er iedere donderdag van 14 tot 15 uur opnieuw een sporteluurtje voor vijftigplussers in het sportcentrum in de Bollewerpstraat. Het programma is heel gevarieerd: zowel actieve als minder-actieve sportievelingen kunnen instappen. Deelnemen aan één sessie kost 2 euro, voor een 10-beurtensportelkaart betaal je 15 euro. Nieuwe sportelleden ontvangen meteen ook een gratis T-shirt. Om deel te nemen, ga je op voorhand langs bij het loket vrije tijd in de bibliotheek. Daar kan je een tienbeurtenkaart kopen of inschrijven en betalen voor één sessie.