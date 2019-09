Sporteldag voor 50-plussers aan sportcentrum VDI

17 september 2019

16u00 2 Ingelmunster Op maandag 23 september is er een Sporteldag voor 50-plussers in het sportcentrum in de Bollewerpstraat 92a. Op het programma staat een actieve en ontspannende namiddag, in samenwerking met verschillende seniorenverenigingen. Je kan er kiezen uit vijf verschillende sporten.

Vanaf 13.15 uur vindt de ontvangst plaats in de polyvalente zaal van het sportcentrum. Om 14 uur start de sportnamiddag. Je kan deelnemen aan een fotozoektocht van 6 kilometer, een fietstocht van 25 of 45 kilometer, een potje petanque of een reeks volksspelen. Afsluiten gebeurt om 17.30 uur met een gezellig etentje en muziek. Sporten zonder maaltijd kost 8 euro en met 16 euro. Inschrijven kan via het online platform Vrije tijd op de gemeentelijke website. Je kan ook altijd terecht bij het loket Vrije Tijd in de bib in de Schoolstraat.