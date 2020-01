Sportdienst start met sessies Zumba Gold voor senioren Valentijn Dumoulein

03 januari 2020

11u02 0 Ingelmunster Wie er de vele feestmaaltijden van de eindejaarsperiode wil af sporten, kan in Ingelmunster zijn goede voornemens meteen in daden omzetten. De sportdienst start er vanaf 14 januari met sessies Zumba Gold voor vijftigplussers.

Zumba Gold is een variant op gewone zumba, met een lagere intensiteit. Die is geschikt voor beginnende sporters en vijftigplussers. Het is fitness en dans in een effectieve work-out gebald. Dat gebeurt op Latijns-Amerikaanse muziek als salsa, merengue en bachata.

Het gaat om een lessenreeks van tien beurten, op dinsdag van 16 tot 17 uur. De data zijn 14, 21 en 28 januari, 4, 11 en 18 februari en 3, 10, 17 en 24 maart. Afspraak telkens aan de inkom van het sportcentrum om 15.45 uur. Deelnemen kan door op voorhand in te schrijven aan het vrijetijdsloket in de bib in de Schoolstraat. Een tienbeurtenkaart kost 45 euro. Info en inschrijven op www.ingelmunster.be/sportelen.

Daarnaast is er vanaf 9 januari ook opnieuw de sportelen-reeks voor vijftigplussers op donderdag. Elke week een uurtje werken aan je algemene conditie met leeftijdsgenoten. Onder andere badminton, wandelvoetbal, hockey en bewegingsgmynastiek passeren de revue.