Speelpleinwerking vanaf juli terug van start VDI

26 juni 2019

19u10

Bron: VDI 0

Vanaf maandag 1 juli tot en met 23 augustus is er terug speelpleinwerking aan de jeugdlokalen in het sportpark in de Bollewerpstraat 92b. Je kan er op weekdagen van 13 tot 17 uur terecht. De animatoren van speelplein Jadadde leiden alles in goede banen.

Er zijn elke dag leuke activiteiten voorzien voor kinderen vanaf de tweede kleuterklas tot en met het zesde leerjaar. Er is wekelijks op donderdag een uitstap. voor en na de speelpleinwerking en de daguitstappen begeleidt Jadadde de ingeschreven kinderen naar buitenschoolse kinderopvang Villa Max.

Je vindt Jadadde aan de jeugdlokalen in het sportpark. Nieuwe lokalen en een ruime afgebakende buitenspeelruimte zorgen voor veel spelplezier. Je parkeert je auto op de parking van het sportpark, die op wandelafstand ligt van de lokalen. Fietsen kan je wel achterlaten aan de lokalen.

Voor je kind kan langskomen tijdens het speelplein, moeten ouders hem of haar eerst registreren via het loket vrije tijd op www.ingelmunster.be/loketvrijetijd. Enkel dan ben je verzekerd. Als je problemen ondervindt bij het registreren, kan je altijd terecht in de bibliotheek. Aan de ingang van het speelplein checken de animatoren de kinderen in bij de start van de namiddag en uit wanneer ze het speelplein verlaten. Omdat het aantal plaatsen beperkt is, moet je voor de daguitstappen wel op voorhand inschrijven via het loket vrije tijd!

De kostprijs bedraagt 3 euro voor een namiddag spelen, incl. een drankje en vieruurtje) - 10 euro (daguitstap)

Alle info: www.ingelmunster.be/jadadde.