Speelbos tijdens Brielstroate omgetoverd tot boerderij Valentijn Dumoulein

12 september 2019

15u54

Bron: VDI 1

Op zaterdag 14 september wordt het speelbos langs het kanaal omgetoverd tot een boerderij. Iedereen is er tijdens een nieuwe editie van Brielstroate welkom voor een grote picknick. Daarna kunnen de kinderen brood bakken, hoefijzers werpen, rijden met een tractor, klimmen op een klimmuur, een boerensjaaltje maken en een rodeostier trotseren. Er is een optreden van The Holly Walkers en zelfs een echte ganzenfanfare. Ouders kunnen genieten van een drankje of een hapje op het terras. Het speelbos is bereikbaar via de ingang langs het kanaal of de Vlasbloemstraat.