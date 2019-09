Sp.a wil voor elke nieuwe baby een boom Valentijn Dumoulein

18 september 2019

15u54 0 Ingelmunster Oppositiepartij sp.a+ zou graag voor elke Ingelmunsterse baby een boom laten planten. In 2018 werden er tien bomen geplant voor 113 baby’s. “Omdat we meer bomen in onze gemeente willen en omdat alle baby’s hun eigen boom verdienen, willen we dat aantal opkrikken”, zegt raadslid Enigo Vandendriessche.

Een geboorteboom aanplanten is in Ingelmunster al jaren een traditie van de Gezinsbond. “De gemeente zorgt daarbij telkens voor de grond en de bomen”, weet Enigo. “Als kersverse vader besef ik des te meer hoe waardevol het zou zijn mocht elke baby een boom krijgen. Er zijn in onze gemeente nog niet zo lang geleden heel wat bomen gesneuveld. Iedereen herinnert zich nog de kappingen in het kasteelpark, het hakhoutbeheer aan de Ringbrug,... We stellen voor om bij de actie die in november gepland staat voldoende bomen te voorzien voor elk kind.”

“Niet realistisch”

Milieuschepen Nadine Verheye (De Brug) nuanceert. “We zijn niet tegen groen of bomen, maar dit voorstel is niet haalbaar. Bomen hebben nu eenmaal plaats nodig en er is in onze gemeente geen terrein waar je honderd bomen in één keer kunt aanplanten. Daar heb je al snel tussen zes- en achtduizend vierkante meter grond voor nodig. Dat hebben we niet. Het voorstel klinkt nobel, maar is helaas onhaalbaar. Wel is het zo dat er op verschillende plaatsen weer meer bomen zullen bijkomen. De komende jaren zijn dat er op verschillende plaatsen meer dan zeshonderd, onder andere op de heraangelegde parking aan het sportcentrum.”

Het voorstel werd door de meerderheid weggestemd. CD&V onthield zich.