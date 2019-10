Sp.a + wil bomen op braakliggende percelen Valentijn Dumoulein

30 oktober 2019

08u41 0 Ingelmunster Oppositiepartij Sp.a+ zou graag hebben dat de gemeente vier braakliggende percelen in de Mandelstraat aankoopt. Het gaat om vier onbebouwde kavels in overstromingsgebied waar ze liever bomen aangeplant zien.

“Het is een historische fout van het toenmalig bestuur dat er daar ooit gebouwd is”, opent raadslid Enigo Vandendriessche (Sp.a+). “Als de huidige meerderheid de vier overgebleven loten toch zou laten bebouwen, dan zetten ze die historische fout verder. We zien dan ook twee opties: de percelen als bouwgrond schrappen, met het nadeel dat de huidige eigenaar hier een schadevergoeding kan eisen. Een tweede mogelijkheid is dat de gemeente de gronden aankoopt om er bijvoorbeeld een groene invulling aan te geven, dan slaan we twee vliegen in één klap. Er is immers een schrijnend gebrek aan bomen in onze gemeente. Als je weet dat we recent een paar honderdduizend euro van de Vlaamse overheid kregen voor behoud van open ruimte, dan zijn daar wel mogelijkheden.”

“Gronden onbebouwbaar”

Burgemeester Kurt Windels (De Brug) zegt dat er indertijd onderhandelingen waren om de percelen van de projectontwikkelaar te kopen. “We waren toen bereid 200.000 euro voor 4.000 m² grond te kopen, maar zij vroegen 600.000 en dat vonden wij te veel. Later dienden ze verschillende bouwaanvragen voor die percelen in, maar die werden geweigerd omdat ze ruimtelijk niet inpasbaar waren. Omdat het om watergevoelig gebied gaat, zouden die woningen minstens 1,30 meter hoger moeten liggen dan het straatniveau en dat leidt onvermijdelijk tot inkijk bij de buren. De provinciaal omgevingsambtenaar volgt ons daarin. Bij deze concluderen we dat die gronden onbebouwbaar zijn. Mocht de prijs drastisch zakken, dan zijn we uiteraard wel tot overleg bereid.”