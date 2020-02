Sp.a+ pleit voor Shop & Go-parkeren Valentijn Dumoulein

24 februari 2020

15u15 0 Ingelmunster Oppositiepartij Sp.a+ wil dat de gemeente onderzoekt of het haalbaar is om Shop & Go-parkeerplaatsen in Ingelmunster te voorzien. Nu is er op sommige plaatsen in het centrum een blauwe zone waar je je parkeerschijf moet leggen.

“Door een volledige zone te reserveren voor kortparkeren kunnen bewoners niet langer bij hun woning parkeren”, vindt raadslid Dries Couckuyt. “Bovendien is een blauwe zone geen oplossing voor handelaars buiten het centrum en de maximum parkeerduur van twee uur is vaak niet ideaal voor bijvoorbeeld krantenverkopers en bakkers. Niemand doet er zo lang over om een krant, biefstuk of brood te kopen. Toch kan die parkeerplaats dan twee uur bezet zijn. Daarom stellen we voor de blauwe zone volledig op te geven en voor de handelszaken één tot drie Shop & Go-parkeerplaatsen te voorzien. Daar mag je maximaal een half uur staan. Op de overige parkeerplaatsen in het centrum wordt het dan opnieuw mogelijk lang te parkeren.” De partij vraagt een haalbaarheidsstudie. De gemeente belooft de kwestie te onderzoeken.