Smatch Ingelmunster moet dicht, zes jobs op de helling Valentijn Dumoulein

03 september 2019

11u56

Bron: Belga/VDI 0 Ingelmunster De directie van supermarktketen Smatch wil zestien van zijn 111 supermarkten in ons land sluiten. Daardoor zijn de jobs van 210 van de 2.500 werknemers in de winkels en centrale diensten bedreigd. Ook de Ingelmunsterse vestiging in de Oostrozebekestraat moet dicht. Daar werken zes personeelsleden.

Match en Smatch zijn merken van de Belgische groep Louis Delhaize. De directie zegt dat de winkels voor grote uitdagingen staan en dat de nettoresultaten sinds 2013 negatief zijn. Vorig jaar was er een verlies van 22 miljoen euro. De directie lanceert een transformatieplan waarbij ze zeven Match winkels en negen Smatch winkels wil sluiten. In de winkels komen daardoor 146 banen op de tocht te staan en in de centrale diensten 64 banen. In totaal werken bij Match en Smatch 2.500 mensen.

Niet meer rendabel

In West-Vlaanderen gaat het om de Smatch-winkels in Ingelmunster en Koksijde. “Het filiaal in Ingelmunster is niet meer rendabel en dus hebben wij vernomen dat deze vestiging ook dicht moet”, vertelt Sven De Scheemaeker van het gemeenschappelijk vakbondsfront. “Er is over hertewerkstelling van de personeelsleden nog niks verteld, maar we gaan in het kader van de wet Renault daar zeker voor strijden. Er is ook geen concrete timing op de sluiting van de winkels gezet, maar ik vermoed dat dit iets voor begin 2020 zal zijn.”

Slagerij Bart blijft

In het Smatch-filiaal in Ingelmunster werken zes personeelsleden. Daar waren ze te aangeslagen om te reageren. Bart Buyse heeft in de getroffen Smatch-vestiging een eigen zelfstandige slagerij, maar die kan blijven. “Het nieuws sloeg deze morgen in als een bom bij de personeelsleden. Ze vonden het frappant dat ze het nieuws via de media moesten vernemen terwijl hun filiaalverantwoordelijken nog op die algemene vergadering zat. Ik ben onderhuurder en door die verwikkelingen wordt ik straks wellicht hoofdhuurder,” zegt hij. “Dat is één optie, de andere is dat ik verhuis naar een pand wat verderop dat ik al eerder kocht. Of ik op deze locatie blijf of iets verder in de straat ga zitten is nog geen uitgemaakte zaak, maar het staat wel vast dat ik verder blijf gaan met de zaak.”

Opvallend: de Carrefour-vestiging vlak naast de Smatch ging in 2017 ook al dicht na een besparingsronde.