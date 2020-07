Slager Bart heropent op nieuwe locatie als Butcher Buyse: “Deze investering is eigenlijk voor mijn kinderen omdat zij mij hier zullen opvolgen” Valentijn Dumoulein

12u35 0 Ingelmunster Zeg niet langer slagerij Bart, maar Butcher Buyse. De Ingelmunsterse slagerij heeft zijn vertrouwde stek in de voormalige Smatch-supermarkt ingeruild voor een nieuwe locatie, wat verder in de Oostrozebekestraat. De zaak is vijf keer zo groot en biedt voortaan ook enkele dagverse producten aan.

Bart (45) opende samen met een kompaan in november 1996 zijn slagerij in de toenmalige Profi. Het aantal personeelsleden groeide gestaag en later kwamen ook zijn vrouw Nathalie Mattan en dochter Laura (20) in de zaak helpen. “Ondertussen volgt onze zoon Lewie (15) een opleiding tot slager in Ter Groene Poorte in Brugge”, glundert Bart. “Omdat ik wist dat er opvolging was, heb ik enkele jaren geleden al een pand in de Oostrozebekestraat gekocht met het oog op een mogelijke verhuis. Toen Smatch eind vorig jaar stopte, raakten mijn plannen in een stroomversnelling. Dit voorjaar kochten we nog een tweede pand (waar vroeger nog een videotheek en dierenvoedingszaak zaten, nvdr) en in februari zijn we alles beginnen verbouwen.”

Meer gerechten

Slagerij Bart bleef tot eind juni in de voormalige supermarkt, maar sinds 9 juli kunnen klanten bij Butcher Buyse terecht op de nieuwe locatie terecht. “Die nieuwe naam allitereert niet alleen mooi, maar we hebben ons assortiment ook behoorlijk uitgebreid”, legt Bart uit. “We hebben nu meer tapasgerechten en meer speciale charcuterie of gerijpt vlees. Daarnaast bieden we ook een gamma voedsel aan met A-merken en specialiteiten van kleine producenten uit binnen- en buitenland en hebben we ook een aanbod dagverse groenten en fruit en eigenbereide salades. Daarnaast hebben we hier vijf keer meer ruimte. We zijn op dat vlak zeker klaar voor de toekomst. Deze investering heb ik dan ook voor mijn kinderen gedaan omdat zij mij hier op een dag zullen opvolgen.”