Slachtoffer fietsdiefstal ziet eigen tweewieler staan in woning van daderes VHS

29 januari 2020

13u29 0 Ingelmunster P., een vrouw van 27) uit Ingelmunster, heeft van de rechter tien maanden cel gekregen omdat ze op de wijk waar ze woonde verschillende fietsdiefstallen pleegde. Eén van de slachtoffers vond haar eigen tweewieler terug, toen ze hem zag staan in de woning van de beklaagde.

Een bewoner zag vorig jaar in september bij thuiskomst dat er drie fietsen gepikt waren uit zijn garage. De man sprak de poetsvrouw van de overburen aan, met de vraag of ze niks verdachts had opgemerkt. Het schoot de poetsvrouw toen te binnen dat ze aan de woning een vrouw had gezien die ze niet kende en die met een fiets aan de hand wegwandelde. De poetsvrouw kon een goeie beschrijving geven van de verdachte. Die kwam overeen met het uiterlijk van een vrouw die vrij recent op de wijk kwam wonen. Toen de man een kijkje ging nemen aan haar woning en door het raam keek, zag hij binnen één van zijn fietsen staan. Daarop verwittigde hij de politie.

Politie trapt niet in smoesje

P. bleek thuis toen de inspecteurs gingen aanbellen maar vroeg of ze eerst nog even van kledij mocht wisselen, voor ze de deur opendeed. Een smoes, zo bleek, om snel enkele gestolen fietsen te verplaatsen. De inspecteurs, die achter aan de woning gingen kijken in een steegje, zagen daar de tweewielers staan. De vrouw gaf daarop de diefstallen toe. Ze werd bij verstek veroordeeld tot tien maanden effectief en een boete van 400 euro.