Sint-Amandsparochie herstart volgende week eucharistievieringen Valentijn Dumoulein

12 juni 2020

15u26 4 Ingelmunster Door de coronacrisis vonden al een hele poos geen eucharistievieringen meer plaats in de Sint-Amandskerk in Ingelmunster, maar daar komt binnenkort verandering in.

De eerste zondagsmis vindt plaats op 21 juni om 10 uur. Er zijn maximum honderd mensen toegelaten. Vanaf 1 juli wordt dit uitgebreid tot tweehonderd aanwezigen.

Op vrijdag 19 juni is er alvast het feest Heilig-Hart van Jezus en is er voor de eerste keer weer een viering in de grote kerkruimte. De week erna zijn er weer weekdagmissen op donderdag om 18.30 uur en op vrijdag om 9 uur. Er is ook een viering op elke eerste zaterdag van de maand om 17 uur.

Wie naar de vieringen gaat, wordt aanbevolen een mondmasker te dragen.